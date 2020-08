Noch immer keine Strafen für Maskenverweigerer

Derzeit straft die Polizei nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn die Maskenpflicht nicht eingehalten wird. In Lokalen oder bei Veranstaltungen kann es bei Verstößen aber dennoch zu Konsequenzen kommen.

Keine Polizei-Kontrollen ohne Regeln

Jedoch kann die BH auch ohne diese Regeln Kontrollen anordnen. Zwar können keine Strafanzeigen durch die Polizei gestellt werden, aber im Bereich der Gastronomie und der Veranstaltung gibt es andere Maßnahmen, die gesetzt werden können. So sind in diesen Bereichen sogenannte Zwangsmaßnahmen möglich. Die BH kann beispielsweise ein Lokal, in dem die Regeln nicht eingehalten werden, schließen oder eine Veranstaltung untersagen. Vereinzelt sei das laut Burtscher auch schon geschehen. Im Großen und Ganzen habe es aber keine größeren Probleme gegeben, so Burtscher.