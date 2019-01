Noch genügend Eintrittskarten für den Masters-Finaltag

Wenn traditionell am Dreikönigstag, in der Hofsteighalle Wolfurt, das große Finale von der 23. Auflage des Hallenmasters angepfiffen wird, sind laut dem Veranstalter noch genügend Karten vorhanden.

Bereits um 9 Uhr öffnet die Halle am Sonntag seine Pforten und die Besucher können Tickets käuflich erwerben. „Das ist einfach ein Irrglaube seit vielen Jahren. Viele Fans denken es gibt in der Endrunde keine Karten mehr. Es liegen weitaus mehr als 600 Karten auf und auch zur finalen Entscheidung am Nachmittag finden die Besucher genügend Platz um den Showdown hautnah zu erleben“, sagt FC Wolfurt Obmann Stefan Muxel. Und im beheizten Zelt oder auf einer Großleinwand im Foyer der Halle finden die Zuschauer eine spezielle Atmosphäre vor.