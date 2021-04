Noch freie Plätze bei der Kinderuni Vorarlberg

Am Mittwoch (21.4.) befassen sich die jungen Studierenden mit dem Thema Licht - Interessierte können sich noch anmelden.

Stell dir eine Welt ohne Licht vor! Ohne Licht würden wir nichts sehen. Mit bestimmtem Licht sehen wir nicht nur gut, sondern fühlen uns auch wohler. Anderes Licht ist gut für Pflanzen. Licht in einer noch anderen Form wird benutzt, damit Informationen zwischen Computern hin und her flitzen können. Wir zeigen euch, wie unterschiedlich Licht sein kann und wie wir damit kommunizieren können. Fix ist, in dieser Vorlesung wird euch ein Licht aufgehen!