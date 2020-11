Drei Österreicher unter den Toten des Anschlags

Insgesamt vier Menschen hat der 20-Jährige Attentäter bei seinem Anschlag am Montagabend in Wien erschossen.

Die Polizei hat am Mittwochabend ihre Angaben zu den Erschossenen korrigiert. So waren drei der getöteten Opfer Österreicher - eine Frau im Alter von 44 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 21 und 39 Jahren und eine deutsche Studentin. Von den 22 Verletzten befinden sich noch elf im Spital.

Identität der Terror-Opfer

Bei der 24-jährigen handelte es sich um eine Studentin der Universität für Angewandte Kunst, die nebenbei als Kellnerin gearbeitet hatte. Die deutsche Staatsbürgerin wurde vor einem Lokal am Ruprechtsplatz erschossen. Der 21-jährige Österreicher (er wurde zuvor als Mazedonier ausgegeben) wurde an der Ecke Fleischmarkt/Bauernmarkt erschossen, der 39-jährige Österreicher vor einem Fast-Food-Lokal am Schwedenplatz. Außerdem erlag eine 44-jährige Frau ihren Schussverletzungen im Spital.