Noch einmal kräftig Regen am Dienstagabend - Wochenende wird milder

Kräftiger Dauerregen am Dienstagabend. ©Canva, ZAMG Kräftiger Dauerregen am Dienstagabend.

Italien-Tief "Chappu" sorgt von Dienstagvormittag bis Mittwochmittag für teils kräftige Regenschauer mit großen Wassermengen.

Am Dienstag setzte von Süden her mit Italien-Tief "Chappu" kräftiger und ergiebiger Regen ein. Am Nachmittag bis über die Nacht ist kräftiger Dauerregen zu erwarten. In den Nordweststaulagen vom Bodensee bis in den Bregenzerwald und im Kleinwalsertal können größere Wassermengen zusammenkommen. Die Schneefallgrenze liegt anfangs bei 2.000 Metern, in der Nacht auf Mittwoch sinkt sie auf 1.500 bis 1.000 Meter. Es bleibt weiterhin zu kühl mit Höchstwerten von 8 bis 13 Grad.

Die aktuellen Einsätze im Liveticker

Auch der Mittwoch bleibt über weite Strecken trüb, kühl und nass. Anfangs schneit es im Norden bis ca. 1.000 Meter herab, im Montafon auf 1.300 m. Der Niederschlag wird im Tagesverlauf schwächer, gleichzeitig steigt die Schneefallgrenze etwas an. Im Gebirge zeigt sich das Wetter winterlich mit Neuschnee. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 9 Grad, die Höchstwerte bei 8 bis 12 Grad.

Feiertag etwas milder

Christi Himmelfahrt am Donnerstag wird schon besser als am Vortag, aber immer noch wechselhaft. Es stellt sich ein Mix aus sonnigen Phasen und dichteren Quell- und Hangwolken ein. Aus den Quellwolken sind im Bergland am Nachmittag und Abend vereinzelt schwache Regenschauer möglich, der Wind weht aus Nordost bis Ost. Nach einem sehr frischen Morgen wird es am Nachmittag milder als zuletzt mit Höchstwerten bis zu 18 Grad.

Bis zu 20 Grad ab Freitag

Für Freitag ist vermutlich ein Mix aus zeitweisem Sonnenschein vor allem über den Tälern und zunehmenden Quellwolken in den Bergen zu erwarten. Daraus sind vereinzelte Schauer am Nachmittag möglich. Es wird windschwach in allen Höhen. Morgens frisch, nachmittags mäßig warm mit an die 20 Grad.

Wenig Änderung gibt's auch am Samstag mit bis zu milden 20 Grad: Bei flacher Druckverteilung dürfte es einen typischen Tagesgang mit zuerst sonnigen Auflockerungen, dann vermehrten Quellwolken und daraus am Nachmittag vereinzelten Regenschauern im Bergland geben.