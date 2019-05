Noch eine neue Offensivpower im Stadion Herrenried

22-jähriger Angreifer Maurice Wunderli kommt von Höchst nach Hohenems

HOHENEMS. Die zwei Tore von Kerim Kalkan und Thomas Assiga in sieben Minuten in der Endphase im Auswärtsspiel in Grödig ebnete für Hohenems den 2:0-Erfolg auf Salzburger Boden. Trotz dem Fehlen von Jan Stefanon, Bünyamn Bilgic und Dominik Fessler holt das ersatzgeschwächte VfB-Team drei Zähler. Aber die Grafenstädter bleiben auf dem zwölften Tabellenplatz. Viel wichtiger als der Sieg in Grödig ist für Hohenems der nächste Neuzugang. Nach Goalie Florian Eres (20) verpflichtete Ems den starken Stürmer Maurice Wunderli. Der 22-jährige Offensivkicker hat in den letzten eineinhalb Jahre in Höchst 27 (!) Treffer geschossen. „Maurice will es in der neuen Saison nochmals wissen und in einer guten Eliteligamannschaft sich präsentieren“, sagt Hohenems Sportchef Peter Sallmayer zur Verpflichtung von Wunderli. Dafür werden die beiden Kameruner Russell Seutcho und Thomas Assiga die Hohenemser verlassen. Sie suchen einen neuen Arbeitgeber im Profibereich. Der Klub aus der Grafenstadt sucht daher für Seutcho und Assiga noch zwei neue Spieler. Fünfzehn von 20 Kaderspielern sind in Hohenems sogenannte Eigenbaus.