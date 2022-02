Noch drei bedeutungslose Spiele für den EC Dornbirn

Im ersten von zwei Heimspielen in Folge trifft die Suikkanen Truppe auf Laibach.

Di, 22.02.2022, 19:15 Uhr: Dornbirn Bulldogs – HK SZ Olimpija

Referees: BERNEKER, NIKOLIC K., Eisl, Martin.

Die Dornbirn Bulldogs werden am Dienstag ihr erstes Spiel seit dem 5. Februar bestreiten. In diesem mussten sie sich dem EC VSV klar mit 0:5 geschlagen geben. In der Tabelle haben die Vorarlberger Platz zwölf inne. Ein Sprung in die Top-10 ist für die Bulldogs nicht mehr möglich. Der HK SZ Olimpija liegt in der Tabelle auf Platz neun. Die Slowenen kassierten am Sonntag eine bittere 0:8-Heimniederlage gegen Znojmo. In zwei der bisherigen drei Saisonduellen mit den Bulldogs setzten sich die Drachen aus Slowenien durch.