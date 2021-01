Noch 1.001 Corona-Fälle in Vorarlberg

Die Corona-Zahlen in Vorarlberg gehen auch am Mittwoch weiter zurück.

Stand Mittwoch 12 Uhr: Mit Stand Mittwochmittag waren in Vorarlberg 1.001 Menschen mit dem Virus infiziert - um 29 weniger als noch um Mitternacht.

Am Mittwoch kamen seit Mitternacht laut Dashboard des Landes 36 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 65 weitere Personen wieder genesen.

Todesopfer gab es keines zu beklagen, die Zahl der Menschen, die in Vorarlberg am oder mit dem Virus verstorben, blieb bei 231.