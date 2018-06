"Nobody is perfect": Modeschau am Muttersberg

Natalie Buda veranstaltete am vergangenen Wochenende ein Modeschau unter dem Titel "Nobody is perfect" - als Models fungierten dabei Beeinträchtigten Menschen.

Am vergangenen Samstag war das Gasthaus am Muttersberg Location für eine ganz besondere Modeschau. Präsentiert wurde die Moden von Muntafuner Trachtaställi, Walchbewegt und Galeli Änderungsschneiderei nämlich von Beeinträchtigten Menschen. Organisiert wurde die Veranstaltung von Natalie Buda, Mitarbeiterin der Caritas Werkstätte in Bludenz und Model.