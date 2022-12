Nina Ortlieb bei Goggia-Sieg als 2. zurück am Podest

Sofia Goggia jubelte auch in der zweiten Abfahrt von Lake Louise über einen Sieg. Dahinter kam Nina Ortlieb auf den starken zweiten Rang.

Nachdem das ÖSV-Team bei der ersten Abfahrt in Lake Louise eine geschlossen starke Leistung zeigte und Cornelia Hütter auf dem dritten Rang landete, folgte heute die zweite Abfahrt - jedoch auf verkürzter Strecke. Als Favoritin ging erneut die Italienerin Sofia Goggia ins Rennen. Cornelia Hütter musste ihren Start aufgrund von Kopfschmerzen kurzfristig absagen.

Goggia weiter unantastbar

Im Rennen setzte sich die erste Fahrerin der Top-Gruppe, Joana Hählen, mit deutlichem Vorsprung an die Spitze. Nachdem Mirjam Puchner an dieser Zeit scheiterte, übernahm die gestern zweitplatzierte Corinne Suter die Führung. Mit Startnummer 13 ging Sofia Goggia ins Rennen und setzte sich dank einer starken Fahrt im unteren Abschnitt an die Spitze.