Nikolausfeier beim Babytreff Hörbranz

Vorweihnachtszeit bei den Kleinsten

Am 6. Dezember 2023 wurde mit den Jüngsten bei einem gemütlichen Frühstück und in angenehmer und entspannter Atmosphäre Nikolaus gefeiert. Jedes Kind durfte sich über ein liebevoll gepacktes Nikolaussäckchen freuen, was die Augen strahlen ließ.

Nach dem gemeinsamen Frühstück stand Spiel und Spaß auf dem Programm. Die kleinen Gäste konnten in der behaglichen Umgebung des Pfarrheims zusammen Zeit verbringen. Dabei blieb genügend Raum für den wichtigen Austausch und das Kennenlernen unter den Anwesenden.

Vielen dank an die ehrenamtlichen und engagierten Leiterinnen Martina und Anita.

Der Babytreff Hörbranz bietet immer mittwochs von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr im Pfarrheim in Hörbranz ein kostenloses Angebot für Kinder bis 2 Jahre und ihre Begleitung. Selbstverständlich sind auch Väter oder Großeltern herzlich in der Runde willkommen. In den Ferien bleibt der Babytreff geschlossen.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, den Babytreff in Lochau zu besuchen. Dieser findet jeweils am Donnerstag von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr im Pfarrheim in Lochau statt.

Anmeldungen sind bei

Sabine Moosbrugger

06641987288 oder