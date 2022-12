Nikolaus in der „Michelekapelle“

Stimmungsvolle Adventfeier mit Punsch und Nikolosäckchen in Bildstein-Farnach.

Die Kapellengemeinschaft rund um Obmann Wolfgang Greif und Vizeobmann Johannes Raid lud auch dieses Jahr zur traditionellen Adventfeier in die kleine Kapelle im Ortsteil Farnach ein. In der im Jahre 1899 in erster Linie wegen der Schulkinder errichteten und nach dem Erzengel Michael benannten kleinen Andachtsstätte feierte Pfarrer Paul Burtscher gemeinsam mit den zahlreich erschienenen Gästen eine besinnliche halbe Stunde, die auf die bevorstehende Adventzeit einstimmte. Für die musikalische Umrahmung sorgten Lena Flatz auf der Querflöte sowie Silas Raid und Wolfgang Flatz mit ihren Tenorhörnern. Anschließend sorgte der Besuch des Heiligen Nikolaus mit seinem Gehilfen Ruprecht für strahlende Kinderaugen. Bei Glühmost, Punsch und selbstgebackenen Kuchen sowie pikanten Köstlichkeiten klang die besinnliche Feierstunde rund um ein Lagerfeuer stimmungsvoll aus.