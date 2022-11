Nikolaus-Charity Event für Paulina

Die Ösi Borussen stellen sich erneut in den Dienst der guten Sache.

Der offizielle Fanclub von Borussia Dortmund "Ösi-Borussen 1909" stellt sich, wie schon oft, erneut in den Dienst der guten Sache.

Am 04.12.2022 von 11-18 Uhr wartet am Schulplatz in Ludesch der Nikolaus im geschmückten und beleuchteten Fanbus mit Süßigkeiten auf die Kinder.