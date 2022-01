"Niemand freut sich über die Coronamaßnahmen"

Landesamtsdirektor Abbrederis berichtet über seine Erfahrungen bei Gecko.

Möglichst viele Sichtweisen möglichst vieler Experten sollen in die Empfehlungen der Corona-Krisenkoordinationsstelle Gecko mit einfließen. Auch zwei Vorarlberger sitzen in dem Gremium, einer davon ist Landesamtsdirektor Philipp Abbrederis. Im Studio von "Vorarlberg LIVE" gibt er erste Einblicke in die Arbeit.