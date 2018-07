Niedrigste Zahl der Asylanträge seit 2011

Die Zahl der Asylanträge geht weiter massiv zurück. Laut vorläufiger Halbjahresstatistik des Innenministeriums wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 7.098 Anträge gezählt.

Weniger Asylanträge in Österreich

Für Afghanen ist der subsidiäre Schutz ein besonderes Thema, also quasi Asyl light. In 1.145 Fällen wurde dieser gewährt. Platz zwei nehmen hier die Somalis (499) ein. 2.426 positive Entscheidungen gab es unter dem Titel subsidiärer Schutz insgesamt. Beim humanitären Aufenthaltstitel liegen dagegen Russen (157) voran, gefolgt von Afghanen (107). Insgesamt profitierten knapp 800 Flüchtlinge von der Möglichkeit, auf diesem Weg im Land bleiben zu dürfen. Die Zahl der offenen Verfahren belief sich am 30. Juni auf 46.077. Ende des Vorjahres waren es noch gut 10.000 mehr.