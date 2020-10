Niederlande: Reisende aus Vorarlberg müssen in Quarantäne

Neben Wien, Niederösterreich und Tirol gilt nun auch Vorarlberg für die Niederlande als Corona-Risikogebiet. Wer aus Vorarlberg in die Niederlande einreist, muss verpflichtend zehn Tagen in Quarantäne. Daran ändert auch ein negativer PCR-Test nichts.

Reisende aus Wien, Niederösterreich, Tirol (außer Osttirol) und Vorarlberg sind durch die niederländischen Behörden angehalten, sich nach ihrer Ankunft in den Niederlanden für 10 Tage in Heimquarantäne zu begeben. Auch ein negativer PCR-Test vor oder nach Ankunft in den Niederlanden hebt diese Bestimmung nicht auf. Personen, die lediglich über die Flughäfen Wien oder Innsbruck reisen, aber keinen Aufenthalt in Wien bzw. den genannten Bundesländern hatten, sind von der Quarantäne nicht betroffen.