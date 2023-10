Niederlagen in der Meisterschaft und im Ö-Cup

PSV Salzburg trat mit fast einer komplett neuen Mannschaft an. Im Vergleich vor 2 Spielzeiten (letzte Saison freiwilliger Abstieg in die Landesliga) präsentierten sich die Gastgeber in einem völlig neuen Korsett.

Wolfurt erwischte keinen guten Tag und lag von Anfang an gegen den Wiederaufsteiger zurück. Es klappte nicht so richtig. Es haperte in der Annahme und auch das Zusammenspiel liess zu Wünschen übrig. Und so kassierten die Hofsteiger völlig verdient zum Saisonauftakt eine 0:3 Niederlage in Salzburg.