Niederlagen für Bregenz Handball und den HC Hard

Bregenz Handball musste sich den Fivers Margareten zu Hause mit 24:28 geschlagen geben und verlor zudem Esegovic mit einer Verletzung. Der HC Hard musste sich Graz mit 37:33 geschlagen geben.

Nach dem klar verlorenen Derby ging es für Bregenz Handball heute gleich mit dem nächsten schweren Spiel gegen die Fivers Margareten weiter. Das Team von Trainer Burger zeigte sich am heutigen Abend von Beginn weg deutlich verbessert und hielt gegen den Favoriten lange gut mit. Nachdem Esegovic dann leider verletzt vom Feld musste, setzten sich die Fivers in den letzten Minuten der ersten Halbzeit mit einem 0:6-Lauf noch deutlich auf 12:17 ab.

In der zweiten Halbzeit kämpften die Bregenzer weiter und kämpften sich Schritt für Schritt etwas heran. Näher als drei Treffer ließen die Fivers die Bregenzer aber nicht mehr kommen und brachten den 24:28-Sieg schlussendlich souverän nach Hause und feierten somit den fünften Erfolg im fünften Spiel. Die Bregenzer hingegen kassierten ihrerseits die dritte Saisonniederlage.

Hard verliert in Graz

Für den HC Hard ging nach dem spektakulären Derbysieg heute auswärts gegen Nachzügler Graz weiter. In der ersten Halbzeit entwickelte sich von Beginn weg ein ausgeglichenes Spiel, indem die Harder erst beim Spielstand von 8:7 erstmals in Front lagen. Nachdem die Roten Teufel sich zwischenzeitlich sogar mit drei Treffern absetzten konnten, ging es mit einem 15:15 in die Pause.