Niederlage zum Abschluss, aber Wälder werden Fünfter

Zwei Fan Busse und mehrere Privatautos aus dem Bregenzerwald reisten am Freitag mit ihrem Team nach Südtirol. Schnell war die provisorische Traglufthalle in Gästehand, gut 100 Anhänger der Tupamäki Schützlinge sorgten für eine gewaltige Stimmungskulisse. Dafür fehlte beim ECB Robert Ossipov, der eine Sperre abzusitzen hatte. Die Wipptal Broncos machten gleich zu Beginn des Spieles klar, dass sie ihre Play Off Teilnahme nicht von den Ergebnissen der anderen Alps Hockey League Begegnungen abhängig machen wollen. In der 7. Minute hatte ein schnell vorgetragener Konter Erfolg, Capannelli überwand Alexander Schmidt mit einem gezielten Schuss ins Kreuzeck zum 1:0.

Er und sein Gegenüber standen im Schlussdrittel öfters im Mittelpunkt des Geschehens. Da beide Goalies ihre Kästen in den letzten 20 Minuten reinhielten, änderte sich infolgedessen auch nichts am 2:0 auf der Anzeigetafel. Die Wipptal Broncos fixierten damit als viertes Team die Teilnahme am Viertelfinale der Alps Hockey League. „Es tut mir leid für die vielen mitgereisten und stimmgewaltigen Fans, dass wir heute nicht besser waren.“, zeigte sich Assistant Coach Guntram Schedler selbstkritisch. „Der Tank war leer. Wir haben in den letzten Wochen das letzte Bisschen aus uns rausgequetscht, um die Top Sechs zu erreichen. Ein großer Dank an alle, die heute dabei waren.“ Der EC Bregenzerwald beendet den Grunddurchgang auf dem fünften Tabellenplatz. Ebenfalls in der Master Round befinden sich die Rittner Buam, die EK Zeller Eisbären, die Red Bull Hockey Juniors, die Wipptal Broncos und S.G. Cortina Hafro. Der Spielplan für die nächste Phase der Saison folgt direkt nach der Ausarbeitung der Liga. Kommende Woche ist der EC Bregenzerwald aber in der österreichischen Meisterschaft im Einsatz. Am 10.01 gibt es das Halbfinalheimspiel gegen die Red Bull Hockey Juniors, (Beginn: 19:30 Uhr) ehe es am Samstag zur Rückrunde in Salzburg kommt. Auch dort soll eine Fanfahrt stattfinden, angemeldet werden kann sich per Privatnachricht an +43 664 4694799.