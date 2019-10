Niederlage und Remis für ÖFB-Clubs

Während der WAC knapp in der Türkei unterlag, holte der LASK einen Zähler bei PSV Eindhoven.

Am heutigen Donnerstag stand der dritte Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Europa League auf dem Programm. Für die österreichischen Clubs

WAC unterliegt in der Türkei

Die Wolfsberger traten bei Basaksehir gut auf, waren in den ersten 30 Minuten klar spielbestimmend. Danach kamen die Gastgeber besser in die Partie, mit dem torlosen Remis ging es in die Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn rettete zunächst Kofler sein Team vor dem Rückstand, wenig später scheiterte Liendl mit einem Schussversuch nur knapp. Zwölf Minuten vor dem Ende gelang den Türken dann allerdings der Siegtreffer. Kahveci überdribbelte zunächst Sollbauer und schob schließlich zum entscheidenden 1:0 ein.

Im Paralellspiel der Gruppe J erkämpfte sich Borussia Mönchengladbach beim AS Roma durch einen Treffer in der Nachspielzeit ein 1:1-Unentschieden. Die Italiener führen damit die Tabelle mit fünf Zählern vor Basaksehir und dem WAC mit jeweils vier Punkten an.

LASK holt Auswärtspunkt

Auf den LASK wartete in Eindhoven gegen den heimischen PSV eine schwere Aufgabe. Dies sollte sich auch bestätigen, in den ersten 20 Minuten dominierten die Holländer das Spiel und fanden zahlreiche Torchancen vor, einmal rettete die Latte für Keeper Schlager, der ansonsten aber blendend hielt.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die Gastgeber das spielbestimmende Team, wenngleich die Oberösterreicher den Druck etwas minimieren konnten. Dennoch hatten die Linzer das Glück erneut auf ihrer Seite, als Schwaab erneut nur an der Torumrandung scheiterte (61.)

Knapp 68 Minuten waren absolviert, da fand auch der LASK die erste Großchance vor, Raguz schoss aus zwölf Metern allerdings drüber. Eine Viertelstunde vor dem Ende hatte der eingewechselte Klauss dann die Möglichkeit seine Mannschaft in Führung zu bringen, der Kopfball der Hoffenheim-Leihgabe ging aber am Gehäuse vorbei. So blieb es schlussendlich bei der Punkteteilung. Der LASK liegt mit vier Punkten auf Rang drei der Gruppe D, auf das zeitplatzierte Team von Sporting Lissabon fehlen zwei Zähler.

Weitere interessante Ergebnisse:

KAA Gent - VFL Wolfsburg 2:2

Young Boys - Feyenoord 2:0

Porto - Rangers 1:1

Frankfurt - Lüttich 2:1

Arsenal - Guimaraes 3:2

Getafe - Basel 0:1