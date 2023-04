Niederlage in Montreux

In einem wiederum packenden Duell versuchten beide Teams Fehler zu vermeiden und die sich bietenden Chancen zu nützen. Das Spiel begann ausgeglichen mit etwas mehr Spielanteile für Wolfurt. Montreux versuchte mit schnellen Gegenstößen zum Erfolg zu kommen, dass sich in der 12. Spielminute nach einem schönen Spielzug durch Derek Kaufmann auch erstmals auf der Anzeigetafel bemerkbar machte. Mit diesem knappen Fußballergebnis ging es in die Katakomben um durch zu schnaufen.

In der zweiten Spielhälfte kämpfte Wolfurt um den Ausgleich und hatte zahlreiche Chancen, um das Ergebnis zu drehen, scheiterte jedoch immer wieder am argentinischen Torhüter Enrique Cruz. Mit etwas Glück erhöhten die Gastgeber dann in der 30. Spielminute auf 2:0, Joesselin Laborde nützte den sich ihm bietenden Freiraum. Die Hofsteiger setzten nun alles auf eine Karte aber der Endspurt brachte nicht mehr den erhofften Erfolg, im Gegenteil. Spielertrainer Rui Cova donnerte in den letzten Spielminuten zwei Standards zum 1:1 Serie-Ausgleich in die Maschen von Elias Rohner, der sich mit einer guten Leistung seinen Teamkameraden anschloss.