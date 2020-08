Niederlage im Test im falschen Eisstadion

Der EC Bregenzerwald verlor trotz respektabler Leistung auch die zweite Formüberprüfung in Dornbirn

Am Samstagabend musste sich der EC Bregenzerwald gegen den Swiss League Vertreter mit 1:3 geschlagen geben. Trotz der Niederlage war eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche erkennbar.

Der Anpfiff zum Testspiel zwischen dem EC Bregenzerwald und den Ticino Rockets erfolgte etwas verspätet, da die Gäste nur mit dem Heimdress angereist waren. Somit mussten die Hausherren auf dem Weg zum Eis nochmals umkehren und die weiße Arbeitskleidung anziehen. Das Spiel selbst lief dann schnell herunter und war im ersten Abschnitt besonders von den Torchancen der Wälder geprägt. Trotzdem ging es mit einem 0:1 erstmals in die Pause.

Auch im zweiten Abschnitt konnten sich nur die Gäste auf die Anzeigetafel bringen. Per Doppelschlag in der 28. Minute erhöhten sie auf 0:3. Vielleicht schon eine Vorentscheidung, da die Bemühungen der Wälder allesamt am Schlussmann der Schweizer oder der Torumrandung scheiterten. Auch Felix Beck lieferte ab und vereitelte ein ums andere Mal die Angriffe der Rockets.