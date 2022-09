Niederlage für die Pioneers Vorarlberg zum Saisonstart

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich zum Auftakt der ICE Hokcey League auswärts dem HCB Südtirol mit 3:0 geschlagen geben.

Für das neu gegründete Eishockeyteam Pioneers Vorarlberg, in dem natürlich viel der ehemaligen VEU Feldkirch steckt, ging es zum Auftakt der ICE Hockey League zum HCB Südtirol nach Bozen. Die Pioneers verpatzten den Start jedoch ordentlich, denn nach einem Doppelschlag durch Hults (5.) und Miglioranzi (6.) lagen die Vorarlberger rasch mit 0:2 zurück. Auch in weiterer Folge blieben die Hausherren das bessere Team, ohne aber weitere Treffer zu erzielen.

Pioneers offensiv zu harmlos

Kurz nach dem Start in den letzten Abschnitt brachte Spannring den Puck nicht an Bernard vorbei. Insgesamt agierten die Südtiroler aber sehr souverän und ließen kaum Chancen der Pioneers zu. In der Schlussphase riskierten die Vorarlberger alles und nahmen Caffi vom Eis, doch die Bozener sorgten durch Dalhuisen per Empty-Net-Treffer für den 3:0-Enstand. Die Pioneers müssen nach einer defensiv ordentlichen Leistung in den nächsten Spielen vor allem offensiv noch zulegen, um bald den ersten Sieg einzufahren. Die nächste Möglichkeit dazu gibt es am Sonntag bei der Heimpremiere gegen den KAC.