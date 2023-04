Niederlage bei den Fivers - Hard bleibt auf Rang vier

Der HC Hard kassierte bei den Fivers Margareten nach schwacher erster Halbzeit eine knappe 24:23-Niederlage.

In der vorletzten Runde des HLA Grunddurchgangs gastierten die Roten Teufel aus Hard bei den Fivers Margareten. Vor dem heutigen Abend lagen die Harder drei Punkte hinter den Wienern und brauchten somit unbedingt einen Sieg, um die Chance auf den dritten Rang zu wahren.

Schwache erste Halbzeit

In der zweiten Halbzeit zeigten die Harder ein komplett anders Gesicht und machte nach einem 8-Tore-Rückstand nach wenigen Minuten Tor um Tor gut. Ein 3:0-Lauf kurz vor Schluss brachte noch einmal richtig Spannung in das Duell. Am Ende blieb es aber bei einer knappen 24:23-Niederlage für die Harder, wodurch man den Grunddurchgang sicher auf dem vierten Rang abschließen wird.