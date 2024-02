Nie wieder allein am Valentinstag: Expertin verrät Tipps für eine erfolgreiche Partnersuche

Die Vorarlbergerin Eva Kinauer-Bechter, Eigentümerin einer exklusiven Partnervermittlung in Wien, hat Tipps für Singles auf Partnersuche, damit sie den Valentinstag 2025 nicht alleine verbringen müssen.

An keinem anderen Tag des Jahres werden Singles so eindringlich daran erinnert, dass sie solo sind, wie am 14. Februar. Damit Alleinstehende auf Partnersuche den Valentinstag 2025 nicht mehr alleine verbringen müssen, hat Eva Kinauer-Bechter, seit 23 Jahren Eigentümerin einer exklusiven Partnervermittlung in Wien, einige Tipps parat.