"Nicki-Cup": 350 Sportler kämpfen um den Einzelsieg

Begonnen hat alles als Osterhasenturnier mit Schokohasen als Trophäe, dann Frühjahrscup und schlussendlich ab 2009 Nicki-Cup in Memorium an Nicolas Braitsch, Sohn von Walter Braitsch – Trainer und Präsident von Karate Höchst.

Ca. 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpfen in zahlreichen Wettbewerben um die begehrten Trophäen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die beliebten Karate-Figuren zu gewinnen.

Sowohl im Kumite als auch in der Kata-Disziplin finden am 03.06.2023 in den Altersklassen U10 – U21 in der Sporthalle der Mittelschule Höchst viele spannende und hochklassige Wettbewerbe statt.