Nichtantreten von FC Thüringen wird ein Fall für STRUMA

Die Walgauer sind zum Meisterschaftsspiel in Riefensberg nicht angetreten.

Darum trat Thüringen in Riefensberg nicht an - Liveticker

Das Meisterschaftsspiel in der ersten Landesklasse zwischen FC Riefensberg und FC Thüringen hat ein Nachspiel. Die Walgauer sind wegen einem Corona-Verdachtsfall in der Mannschaft (Testergebnis noch ausständig) nicht zum Match im Bregenzerwald angetreten. Jetzt wird der STRUMA am Mittwoch in seiner Sitzung eine Entscheidung bekannt geben. Neuaustragung oder doch 3:0-Strafverifizierung und drei Punkte für Riefensberg. Und eventuell eine Ordnungsstrafe für Thüringen wegen Nichtantreten.