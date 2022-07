Nichtantreten, Penaltykrimi und ganz viele Sensationen

Der erste Spieltag im VFV Cup brachte viele Überraschungen. Alle Ergebnisse mit Toren auf einen Blick.

Viele Überraschungen mit einer wahren Torflut und meistens ging der Sieger erst nach einem spannenden Elfmeterkrimi vom Hauptspielfeld. Der erste Spieltag im heimischen Pokalbewerb ist gespielt. Cupfinalist FC Dornbirn Juniors siegt gegen Ligakonkurrent Sulz knapp. Eren Yüzüak gelang erst sieben Minuten vor dem Ende der 2:1-Siegtreffer der Schützlinge um Trainer Kristian Krause. Nun kommt es in Runde zwei zum Hit FC Dornbirn gegen Riefensberg. Im Stadtderby setzte sich Altenstadt gegen VL-Absteiger mit 5:3 im Penaltyschießen durch und besiegt seit vielen Jahrzehnten erstmals den großen „Bruder“. Mit der SPG Brederis/Meiningen (0:6-Debakel in Langen) erwischte es schon in Runde eins einen weiteren Landesligisten. Den höchsten Kantersieg feierte Underdog Nüziders mit dem Trainergespann Klaus Neyer und Thomas Vonbrül. Der Walgauklub aus der 1. Landesklasse fertige Admira Dornbirn 1b mit 17:1 ab. Die vier Mannschaften Kennelbach 1b, Hatlerdorf 1b, SPG Riefensberg/Krumbach und Bürs sind zum fälligen Cupspiel erst gar nicht angetreten.