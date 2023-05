Nicht nur Sport auch der Beruf rückt in den Mittelpunkt

RANKWEIL. Neben den sportlichen Bereichen im Basketball und Handball mit Teilnahmen an diversen Wettkämpfen auf Bundes- und Landesebene, steht an der Sportmittelschule Rankweil-West auch die berufliche Ausbildung im Mittelpunkt. Im Unterrichtsfach Berufsorientierung besuchte die 3a Sportklasse der Rankweiler mit ihrem Klassenvorstand Markus Lins das Landhaus in Bregenz. Neben einer Führung durch die Räumlichkeiten war der Besuch im Büro des Landeshauptmannes Markus Wallner das Highlight. In lockerer Atmosphäre wurden Fragen beantwortet und coole Gespräche geführt. Ein tolles Erlebnis für die Schüler, den Landeshauptmann so kennenlernen zu dürfen. Das Land Vorarlberg hat die Rankweiler Schüler mit einer guten Jause dann wieder verabschiedet.VN-TK