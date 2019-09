Nicht jeder psychisch kranke Straftäter muss in die Psychiatrie

Bedingte Einweisung macht ein Weiterleben in Freiheit auch nach Straftaten möglich.

Meist erfolgreich

Doch um sicher zu stellen, dass der Zustand des Betroffenen zufriedenstellend bleibt, werden seitens des Gerichts Weisungen ausgesprochen. "Bedingungen", wenn man so will, um ein Leben in Freiheit zu gewähren. Regelmäßige Arztbesuche, Bereitschaft zur Medikamentenkontrolle, soziale Betreuung, ein Netz von Maßnahmen soll den Erfolg gewährleisten. Insgesamt neun Mal machte das Landesgericht Feldkirch im vergangenen Jahr von dieser Möglichkeit Gebrauch. Hält sich der Angewiesene nicht an die Regeln, muss die vorbeugende Maßnahme vollzogen werden und es führt kein Weg an einer Unterbringung vorbei.