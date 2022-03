Nicht für den Krieg gebaut

Die ukrainischen Reaktoren sind sicherer als Tschernobyl, erklärt Risikoforscher Nikolaus Müllner bei "Vorarlberg LIVE".

In der Nacht auf Freitag wurde mit Saporischschja das größte Atomkraftwerk Europas von russischen Kräften erobert. "Es sind von den sechs Blöcken am Standort sind fünf heruntergefahren, ein Block ist im reduzierten Betrieb", erklärt Nikolaus Müllner in Vorarlberg LIVE zum Status in Saporischschja. Er forscht am Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Universität für Bodenkultur in Wien.