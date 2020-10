Nicht der Gegner, die Suche nach dem Goalie ist das Problem

Rotsünder und Standardkeeper Kevin Fend bei den Haselstaudern im Heimspiel gegen Schlusslicht Röthis gesperrt. Kapitän Julian Birgfellner ein Thema.

Der Liveticker mit Videos vom Spiel Dornbirner SV vs SC Röthis

Zwei Heimspiele in nur 43 Stunden bestreitet der Grunddurchgangsieger von der VN.at Eliteliga Vorarlberg aus dem Vorjahr, der Dornbirner SV. Die Aufholjagd im Aufstiegskampf für die Saison 2020/2021 soll aus Sicht der Haselstauder eine Fortsetzung finden. Dem Tabellenvierten Dornbirner SV fehlen zur Zeit neun Zähler auf den Tabellenzweiten Lauterach, aber die Mannen von Trainer Roman Ellensohn hat ein Spiel noch weniger ausgetragen.

Das größte Problem vor dem Heimspiel heute 16 Uhr gegen das noch sieglose Schlusslicht Röthis ist die Frage nach dem Torhüter. Standardkeeper Kevin Fend wurde in der letzten Partie gegen Rotenberg ausgeschlossen und erhielt eine unbedingte Sperre von einem Spiel. „Wir sind noch auf der Suche nach der optimalen Lösung. Erst kurz vor Spielbeginn wird es eine definitive Entscheidung geben“, sagt DSV Sportchef Marcel Lipburger. Ein Kandidat ist Kapitän Julian Birgfellner. Der Mittelfeldspieler stand schon nach dem Ausschluss von Fend fast eine Stunde lang zwischen den Pfosten und machte eine ausgezeichnete Figur. Auch Torwarttrainer Dieter Meissner (54) ist ein Thema für den Ersatz von Kevin Fend. Aber auch drei junge Goalies der Haselstauder sind im Kreis der Anwärter auf einen Einsatz in der Ersten. „Ziel ist und bleibt der 2. Tabellenplatz. Alles ist noch möglich“, so Lipburger.