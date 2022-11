NHL 23: Pioneers tauschen Schläger mit Controllern

Während Yannick mit seinem PS5-Controller die Geschicke der Pioneers befehligt, steuert Tobias das Team der Flyers. Und wie auf dem echten Eis wird auch in der Simulation aus dem Hause EA Sports um jeden Puck gekämpft. Bis die Handschuhe und im Anschluss die Fäuste fliegen, in diesem Spiel war es ein gewisser Patrick Stückler, der auf der Konsole den Fight gesucht hat.

Aktuell haben die Pioneers noch spielfrei wegen der Länderspielpause, am Dienstag geht es dann gegen die Haie aus Innsbruck in der ICE weiter.

Aktuell haben die Pioneers noch spielfrei wegen der Länderspielpause, am Dienstag geht es dann gegen die Haie aus Innsbruck in der ICE weiter. ©Joachim Mangard

Aktuell haben die Pioneers noch spielfrei wegen der Länderspielpause, am Dienstag geht es dann gegen die Haie aus Innsbruck in der ICE weiter. ©Joachim Mangard

"Bei der Spielerbewertung schneide ich zwar nicht sonderlich gut ab, das geht so aber schon in Ordnung", zeigt sich der junge Pioneer bescheiden.

Überarbeitete Grafik und eine Vielzahl neuer Animationen

Dank der Engine aus dem Hause Frostbite erhält das Spiel in allen Bereichen Updates wie eine neue Spielphysik, eine überarbeitete Grafik und realistische Animationen. Sowohl in Sachen Schläger- und Puck-Physik als auch im Detailreichtum, beispielsweise in den Gesichtern der Spieler und auch Spielerinnen, zählt NHL 23 zum Besten, was aktuell im Segement der Sportsimulationen erhältlich ist.