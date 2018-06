NGO Lifeline: Seehofer verhinderte Aufnahme von Migranten

Der Kapitän des Rettungsschiffes "Lifeline" hat Malta um Genehmigung zur Einfahrt in maltesische Gewässer gebeten, um sich vor hohen Wellen und starkem Wind zu schützen. Viele der 230 Migranten an Bord des Schiffes seien wegen der hohen Wellen seekrank. Die NGO Lifeline Mission beschuldigte den deutschen Innenminister Horst Seehofer, eine Einigung über die Übernahme der Flüchtlinge zu blockieren.

“Wir haben noch nicht die Genehmigung zur Einfahrt in La Valletta erhalten”, so die Crew der “Lifeline” auf Twitter. Medienberichten zufolge machte Malta für eine Anlegeerlaubnis für die “Lifeline” zur Bedingung, dass die Menschen an Bord auf andere europäische Länder verteilt würden. Zunächst erklärten sich daraufhin Italien und Frankreich, dann auch Portugal offiziell bereit, Flüchtlinge von Bord des Schiffes aufzunehmen.