nextsteplehre: 1. Lehrlingsmesse am Berg war voller Erfolg!

Bei der ersten Lehrlingsmesse am Muttersberg in Bludenz konnten sich Schüler, Lehrer und Eltern schlaumachen: 13 Vorarlberger Firmen waren am Freitag direkt vor Ort und zeigten konkrete Ausbildungsmöglichkeiten auf. Rund 500 Teilnehmer besuchten das Lehrlingsevent in fantastischer Alpenkulisse – veranstaltet von VOL.AT und den VN – und zeigten sich rundum begeistert. Die Ideengeber von diesem neuen Veranstaltungsformat ist die Getzner Textil AG.

Am Freitag stand der Muttersberg von 9:00 – 16:00 Uhr ganz im Zeichen der Talente von morgen. Denn auf 1401 m wurde die erste Lehrlingsmesse von VOL.AT und den VN veranstaltet. Schon der Weg dorthin war die Anreise mit Bus, Bahn und Gondel, welche komplett kostenlos war, absolut wert!

Mit den Lehrlingsgondeln Richtung Zukunft

Den ersten Kontakt zu den Firmen gab es bereits in der 8-minütigen Fahrt nach oben, denn dort wurden die Schüler persönlich von jeweils einer Firma bzw. einem Lehrlingsbeauftragten begrüßt. So konnten schon während der Fahrt Informationen und Eindrücke gesammelt werden – erste wichtige Kontakte wurden in angenehmer Atmosphäre geknüpft.

13 Firmen, KENNiDI-Lounge und mehr

Am Berg trafen die Besucher auf 13 regionale Firmen, welche an Ständen für Gespräche, Infos und die Vereinbarung von Schnupperterminen zur Verfügung standen. In der KENNiDI Lehrlingslounge fanden die Teens im Anschluss Zeit und Raum, um sich auszutauschen. Auch eine Foto-Box konnte für Erinnerungsselfies genutzt werden – der Spaß kam nicht zu kurz.

Geniale Highlights für Teens