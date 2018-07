New Yorker Metropolitan Museum erneut mit Besucherrekord

So viele Besucher wie nie zuvor sind in den vergangenen zwölf Monaten ins New Yorker Metropolitan Museum gekommen.

Etwa 7,35 Millionen Menschen hätten sich seit dem vergangenen Juli Ausstellungen am Hauptstandort Central Park sowie in den zwei Außenposten in Manhattan angesehen, teilte das Museum am Donnerstag mit. Das seien rund 350.000 Menschen mehr als im Jahr zuvor – und damit erneut Rekord.

35 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland, rund 30 Prozent aus New York selbst. Seit März müssen Besucher, die von außerhalb New Yorks anreisen, 25 Dollar (etwa 22 Euro) Eintritt zahlen. New Yorker können das Museum immer noch, wie zuvor alle Besucher, gegen eine freiwillige Spende besuchen.

Millionendefizit Das Kunstmuseum mit Werken von der Antike bis zur Moderne steckt in einer Phase des Umbruchs. Ab August wird der Österreicher Max Hollein, der zuvor an den Fine Arts Museen in San Francisco und auch viele Jahre in Frankfurt war, den Posten des Direktors übernehmen. Vor einem Jahr war der Brite Thomas Campbell unter Druck gegangen, er hinterließ ein Millionendefizit.