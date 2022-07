New York: Wilde Party in der U-Bahn

Eine illegale "Pool-Party" in der Subway in New York sorgt für Wirbel und Diskussionen.

In den sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Videos von einer "Pool-Party" in der New York Subway. Wann genau die Aufnahmen entstanden und was ist die Hintergründe sind, ist noch unklar. Die Videos haben jedenfalls für Aufsehen und Wirbel gesorgt - und auch für Verärgerung.

MTA-Kommunikationsdirektor Tim Minton sprach davon, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verärgert sein, auch weil diese das Chaos wieder beseitigen mussten. Zudem musste Züge außer Betrieb genommen werden und es kam auch zu Verspätungen zum Leidwesen der Kunden.

Zudem könnte die irre Aktion auch noch ein juristisches Nachspiel haben, weil man es als Erregung öffentlichen Ärgernisses werten könnte. Außerdem ist in New York der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit sowieso verboten.

