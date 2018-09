New Orleans goes Stuonobach. Jetzt Tickets gewinnen!

Das ganz spezielle New-Orleans-Feeling aus der Musikmetropole in Louisiana, wird an einem Wochenende im Stuonobach Bei Soul, Blues, Funk, Gospel und Spiritual zu spüren und zu erleben sein. VOL.AT verlost jetzt Tickets!

Chucky C ist einer der gefragtesten Musiker und Entertainer von New Orleans. Als Sideman von Größen wie Johnny Adams, den Neville Brothers, Clarence Gatemouth Brown oder Clarence Frogman Henry, vor allem aber von Irma Thomas und Marva Wright, verdiente sich Chucky seine Sporen und ist auf vielen CDs der New-Orleans-Szene als Studio-Musiker vertreten. 1996 traf er Blues-Man Markus Linder, der Chucky erstmals mit seiner damaligen Band Thunder Blue im Bourbon-Street-Club „Rhythms“ bewunderte und seine Solo-Qualitäten erkannte.

Für das 1. Bregenzer New-Orleans-Festival 1999 stellte Chucky C. seine eigene Band (Clearly Blue) zusammen und flog zu seinen ersten Auftritten an den Bodensee. Der damalige Erfolg von Bregenz bestärkte Chucky auf seinem Weg zum perfekten Musiker und brillanten Entertainer, der die Herzen des Publikums im Flug erobert. Als er durch den Hurricane Katrina nicht nur sein Haus und all sein Hab und Gut, sondern auch seine geliebte Frau Idara verlor, entstand in der Vorarlberger Musikszene eine unglaubliche Hilfsbereitschaft mit etlichen Benefiz-Konzerten für Chucky. Jetzt ist er wieder da, der King of Feelgood, um mit seinem Soul-Brother Markus Linder und dessen Band den Stuonobach zu rocken!