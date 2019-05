Neuwahl: Aus Sicht der Meinungsforscher richtige Entscheidung Kurz'

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich mit der Neuwahl richtig entschieden, attestierten ihm die Meinungsforscher.

“Supergau”

Die FPÖ habe einen “Supergau” erlitten, rechnet Hofer mit Verlusten, aber nicht in dem Ausmaß wie in der ersten schwarz-blauen Phase Anfang der 2000er-Jahre. Das Ibiza-Video sei sicherlich “für viele Politikverdrossene ein schwerer Schlag, das wird nicht spurlos an der FPÖ vorübergehen”. Fraglich sei, ob die ÖVP die abwandernden FPÖ-Wähler – wie 2002 – zu sich holen kann, sei die Situation doch sicherlich für manche Türkis-Blau-Fans “schwer zu verkraften”. Und die Freiheitlichen werden sicherlich dagegen arbeiten, das könne “brutal werden” – und gar nicht mehr zur bisherigen “Harmonieerzählung” passen.