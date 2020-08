Neuübernahme mit einem Generationswechsel vollzogen

Helmut Biedermann (68) übergibt Restaurant Schwarzer Adler in Rankweil an Bali Shabani (25)

RANKWEIL. Seit Anfang Juli leitet der Mazedonier Bali Shabani (25) das Rankweiler Traditionsgasthaus Schwarzer Adler und löst Helmut Biedermann (68) ab. Somit wurde im Gasthaus am Fuß der Rankweiler Basilika ein Generationswechsel vollzogen. „Ich wollte immer schon ein eigenes Gasthaus führen und haben. Der Wunschtraum ging schon sehr früh in Erfüllung. Am Konzept wird nicht viel verändert. Mein Vorgänger Helmut hat großartige Arbeit verrichtet und viele Stammgäste in den letzten vier Jahrzehnten gewonnen. Altbewährtes weiterführen und neue Ideen in den nächsten Jahren probieren zum umsetzen“, sagt Neo Pächter Bali Shabani vom Restaurant Schwarzer Adler in Rankweil. Der gelernte Restaurantfachmann will das im Besitz der Mohrenbrauerei Dornbirn befindliche Objekt mit 300 Quadratmetern im nächsten Jahr inwendig einwenig neu gestalten und Renovierungsarbeiten durchführen. Die wichtigste Aufgabe sieht Shabani im Kennenlernen mit den vielen Stammgästen und den neuen Besuchern so richtig die spezielle Atmosphäre im Schwarzen Adler zu verinnerlichen. Sein Bruder Benny führt das Cafe Z in Tosters. Nicht nur als Geschäftsführer auch als Kellner oder Chefkoch sowie auch als Helfer in der Küche hat der Mazedonier schon diverse Arbeiten verrichtet. In naher Zukunft soll ein Treffen mit allen anderen Rankweiler Wirten stattfinden um sich auszutauschen. Landesweit ist das Gasthaus Schwarzer Adler durch seine Salatspezialitäten bekannt und dieser gute Ruf soll weiter ausgebaut werden. Die Eröffnungsfeier von der Neuübernahme im Schwarzen Adler und dem Abschied des langjährigen Pächters Helmut Biedermann wird im kleinen Rahmen im Rankweiler Vinomnasaal über die Bühne gehen. VN-TK