Neuseeland verlangt künftig Eintrittsgebühr von Touristen

Neuseeland verlangt von Touristen künftig eine Art Eintrittsgebühr.

Von Oktober an müssen Urlauber bei der Ankunft eine Gebühr von 35 Neuseeland-Dollar (etwa 20,50 Euro) zahlen, wie Umwelt- und Tourismusministerium am Donnerstag in Rotorua mitteilte. Damit sollen zusätzlich etwa 47 Millionen Euro pro Jahr in die Staatskassen für den Schutz von Umwelt und nationalem Erbe kommen.