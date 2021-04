Neuschnee: Frau Holle meint es noch einmal gut mit uns

In der Nacht von gestern auf heute hat es wieder ordentlich geschneit. Teilweise waren früh morgens auch die Straßen von Schnee bedeckt.

Am Donnerstag in der Früh halten sich nach verbreitet frostiger Nacht hochnebelartige Restwolken, die noch im Laufe des Vormittags verschwinden und die Sonne durchlassen. Der restliche Tag schaut sehr sonnig aus, die Temperaturen steigen zwar wieder langsam an, es bleibt aber noch zu kühl für die Jahreszeit. Am Freitag wird es dann wieder recht freundlich und wärmer als die Tage zuvor.