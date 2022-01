Neuschnee: Es wird wieder winterlich im Ländle

Nach einem milden Jahreswechsel hält der Winter wieder Einzug. Höhere Lagen zeigen sich bereits wieder verschneit.

Die milden Tage sind zumindest vorübergehend vorbei. Nach einem recht warmen Jahreswechsel kühlt es nun wieder ab. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 800 Meter. Von Dienstag auf Mittwoch schneite es bereits in einigen Teilen des Landes. Auch am Bödele, wo sich zuletzt grüne Flecken zeigten, war es am Mittwoch wieder weiß.