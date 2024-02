Neuschnee am Bödele: Das Skigebiet ist jetzt wieder weiß statt grün

Neuschnee verwandelt das Skigebiet am Bödele über Nacht in eine winterliche Landschaft. Skifahren ist aktuell zwar nicht möglich, doch Spaziergänger genießen den frischen Schnee.

Etwas Neuschnee kam dazu

Das Skifahren am Bödele ist derzeit nicht möglich. Bereits am 24. Jänner musste der Skibetrieb aufgrund der Schneelage bzw. da kein Schnee mehr lag eingestellt werden. Die Schneefallgrenze ist auf rund 1000 Meter gesunken. Während es im Tal regnete, kam am Bödele zumindest ein bisschen Neuschnee dazu. Während die Pisten am Montagabend noch grün und karg waren, gibt es seit Dienstag wieder eine dünne Schneedecke.