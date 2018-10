Neunzehn Vereine ermitteln die neuen Landesmeister

Am Samstag werden in der Wolfurter Hofsteigsporthalle die Vorarlberger Landesmeisterschaften im Team-Turnen ausgetragen.

Um 12:10 Uhr sind die Klassen Jugend 3, Jugend 2 am Start. Um 16:00 Uhr gehen die Mannschaften der Kategorien Mini, TT10, Jugend 1, Junioren und Elite an den Start.

Insgesamt werden 19 Teams der Vereine TSEgg, Tecnoplast TS Höchst, TS Lustenau, TS Wolfurt, TS Hohenems und TSZ Dornbirn an den Start gehen sowie ein Gast-Team des Klagenfurter Turnvereins an den Start gehen.

Die Vorarlberger Meisterschaften sind der Auftakt einer Serie wichtiger Wettkämpfe des Team-Turnens, die mit der Europameisterschaft vom 17. Bis 20. Oktober in Odivelas (Portugal) fortgesetzt wird. Bei der EM sind Nationalmannschaften mit starken Vorarlberger Anteil am Start. Ein weiterer Top-Termin des Teamturnens wird die Staatsmeisterschaft am 24. November in Lustenau. Weitere Infos: www.vts.at