Neun Vorderwälder Gemeinden bündeln Kräfte im Finanzbereich

Die Finanzverwaltung Vorderwald wurde am 1. Juni 2021 gestartet. Der Krumbacher Bürgermeister Egmont Schwärzler wurde einstimmig zum Obmann gewählt.

Vorarlberg ist um eine Gemeindekooperation reicher. Mit 1. Juni hat die Finanzverwaltung Vorderwald ihre Tätigkeit aufgenommen. Künftig wickeln neun Vorderwälder Gemeinden ihre Finanz- und Personalagenden gemeinsam ab. Sitz des neuen Gemeindeverbands ist Krumbach. Der Krumbacher Bürgermeister, Egmont Schwärzler, ist auch der Obmann der neuen Finanzverwaltung. Er wurde am 1. Juni in der konstituierenden Sitzung einstimmig gewählt.

Gemeindeautonomie bleibt unberührt

Die Gemeindeautonomie bleibt auch in den neun Vorderwälder Gemeinden unberührt. "Die Kooperation verändert nichts an den politischen Gremien und insbesondere auch nichts an der Budgethoheit in den einzelnen Mitgliedsgemeinden", betont der Obmann der Finanzverwaltung Vorderwald, der Krumbacher Bürgermeister Egmont Schwärzler.

Kompetenzbündelung der Gemeinden

Für Schwärzler ist der Schritt der Kompetenzbündelung ein Gebot der Stunde. "Besonders in Zeiten knapper werdender Budgetmittel und weitreichender Veränderungen in den Bestimmungen zur Voranschlags- und Rechnungsabschlusserstellung brauchen wir unterschiedliche Kompetenzen für die Erledigung unserer Aufgaben. Sowohl aus praktischen als auch aus wirtschaftlichen Überlegungen ist es deshalb sinnvoll, Kräfte zu bündeln", ist Schwärzler überzeugt. Sitz der neuen Finanzverwaltung ist in Krumbach. Dort wird sie das zweite Obergeschoss des Gemeindehauses beziehen, sobald der Umbau in den nächsten Wochen beendet ist. Die Finanzverwaltung Vorderwald ist neben Blumenegg und Leiblachtal die dritte Finanzverwaltung, die in der Form eines Gemeindeverbands geführt wird. Verwaltungsgemeinschaften, die im Bereich Finanzen kooperieren, gibt es im Vorderland, im Montafon, Hofsteig und der Region Walgau West. Der Vorarlberger Gemeindeverband berät die Gemeinden hinsichtlich Kooperationen. Auch das Projekt Finanzverwaltung Vorderwald haben Experten des Gemeindeverbands konzeptionell und rechtlich begleitet.