Neun neue Landesmeister im Bouldern gekürt

In Dornbirn wurden die neuen Titelträger ermittelt

Am vergangenen Samstag ging ein weiterer regionaler Wettkampf im Klettersport über die Bühne. In der neu eröffneten Steinblock Boulderhalle in Dornbirn traten 46 junge Kletterasse in den Altersklassen U8 bis U16 zur Landesmeisterschaft im Bouldern an.