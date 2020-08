Neun Erfolge der heimischen Reiter im Rankweiler Turnier

Exakt 50 Prozent aller Springreitprüfungen entschieden Vorarlberger Nachwuchs-Pferdesportler beim zweitägigen Turnier am Pferdehof Bösch

RANKWEIL. Mehr als zwanzig Stunden an zwei Tagen bekamen die vielen Zuschauer einen hochklassigen Pferdesport am Pferdehof Bösch in Rankweil bei seinem ersten Turnier nach der langen Corona-Pause zu sehen und gaben den jungen Sportlern viel Applaus. In neun von achtzehn Springreitprüfungen stand ein Vorarlberger Springreiter auf dem obersten Treppchen. Die Vorderländerin Annika Schratter war mit zwei Siegen die erfolgreichste Teilnehmerin in Rankweil. Lokalmatador Alexander Bösch behielt einmal die Oberhand und wurde einmal starker Zweiter. Weitere Bewerbssieger waren aus Vorarlberger Sicht Julia Schmid aus Götzis, Elisabeth Monz, Beate Flatz (beide Dornbirn), Stefanie Thüringer, Kim Kasper und Anna Bickel. Die Frastanzerin Aline Dobler belegte beim Hauptspringen am Sonntag den ausgezeichneten zweiten Endrang. Mit vielen jungen Pferden war die Röthnerin Monika Niederländer am Start und verbuchte einige Topplatzierungen. Trotz dem Fehlen der Vorarlberger Topreiter wie Rob Raskin, Christian Rhomberg und Katharina Rhomberg war das Rankweiler Turnier topbesetzt und die Stars von morgen stellten ihre Qualität eindrucksvoll unter Beweis. Vorarlbergs Reitelite kann durchaus mit der starken ausländischen Konkurrenz mithalten. Im kommenden Jahr sollen auf der modernen Reitsportanlage Bösch in Rankweil ein Teil der landesweiten Titelkämpfe und Turniere mit ausländischer Beteiligung zur Austragung kommen.VN-TK