Neujahrsansprache 2019 von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner

"Nur wer die Zukunft nützt, hat auch die Chance in der Zukunft zu bestehen". Mit diesen klaren Worten beschrieb Landeshauptmann Markus Wallner in seiner Neujahrsansprache (Dienstag, 1. Jänner 2019) den zielgerichteten Kurs, den Vorarlberg mit Blick auf aktuelle und künftige Herausforderungen eingeschlagen hat.

Neujahrsansprache von LH Markus Wallner

Die gute Ausgangslage – “Vorarlberg zählt heute zu den lebenswertesten Regionen in Europa” (Wallner) –, sei kein Zufall, sondern Ergebnis vieler Spitzenleistungen, machte der Landeshauptmann in seinen Gedanken zum Jahreswechsel deutlich.

Jetzt verfolge Vorarlberg das ehrgeizige Ziel, bis 2035 chancenreichster Lebensraum für Kinder zu werden. “Wenn wir am Ball bleiben und erfolgreich sein wollen, dann heißt das für uns, in die Zukunft zu schauen”, hielt der Landeshauptmann in diesem Zusammenhang fest. Hierzu dürfe auf dem Bildungsweg kein einziger Jugendlicher zurücklassen werden, sagte Wallner: “Wir können uns das schlichtweg nicht leisten. Jeder wird in Vorarlberg gebraucht!”. Mit dem Thema Bildung Hand in Hand geht für den Landeshauptmann auch die Frage der Digitalisierung.