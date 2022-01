Neuinfektionsrekord mit 43.053 Fällen binnen 24 Stunden

Am Donnerstag haben die Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder einen neuen Höchstwert erreicht.

Exakt 43.053 neue Fälle kamen in den vergangenen 24 Stunden hinzu, damit überschritt die Zahl der Neuinfektionen sogar die 40.000er-Marke. Außerdem waren es fast 10.000 Fälle mehr als am Mittwoch, da war erstmals die 30.000er-Marke überschritten worden. Allein in Wien kamen am Donnerstag 14.711 weitere positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestete Personen hinzu.

12 weiter Todesopfer

7-Tages-Inzidenz bei 2.235

Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Donnerstag auf 2.235,4 Fälle je 100.000 Einwohner an. Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich 28.526 neue Fälle hinzu, in Summe waren es in diesen sieben Tagen 199.679 Neuinfektionen. Am Donnerstag gab es in Österreich 267.991 bestätigte aktive Fälle, um 23.598 mehr als am Tag zuvor. Das sind bereits beinahe so viele, wie die zweitgrößte Stadt Graz Einwohner hat. In der steirischen Landeshauptstadt leben rund 291.000 Menschen.